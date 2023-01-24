В 2022 году Почта России модернизировала 82 сельских отделения в Краснодарском крае

Фото: Почта России

Почта России открыла после ремонта 82 почтовых отделения в 35 районах Кубани. Компания модернизирует сельские отделения по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии Единая Россия.

Почта не только отремонтировала помещения и сделала их доступнее для маломобильных людей, но и запустила в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Теперь в 82 удалённых поселениях клиенты могут на почте подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами. Кроме того, в 28 сельских отделениях появились выделенные компьютеры для клиентов, где любой может зайти под своим паролем на портал Госуслуг, распечатать необходимые документы или, например, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Во всех обновлённых отделениях появился «медицинский уголок», в котором клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

Модернизация сети и ремонт отделений позволят повысить доступность услуг и качество обслуживания в сельских населённых пунктах. Каждый месяц на почту в Краснодарском крае приходит более 3,3 млн человек, из которых половина — сельские жители.

«Почта на селе традиционно служит центром притяжения. Люди идут сюда за услугами и одновременно решают возникшие вопросы. Поэтому принципиально важно было обновить сельские отделения не только снаружи, но сделать их максимально комфортными, функциональными внутри, расширить перечень цифровых услуг. Помимо новой мебели, техники, оборудования, мы везде установили системы кондиционирования, которые так необходимы у нас на юге», — отметила директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

В Краснодарском крае 20 почтамтов, 1 259 почтовых отделений (346 городских, 910 сельских и три передвижных), магистральный сортировочный центр, автобаза, 11 участков курьерской доставки. Более 1 000 почтовых маршрутов общей протяжённостью свыше 130 000 км в крае. В автопарке управления 488 автомобилей.

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