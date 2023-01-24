Информацию о закупке мешков с песком опровергли Фото: t.me/Lavrentiev_PA

В мэрии Краснодара опровергли требование для детсадов закупать мешки с песком «на случай войны». Информацию начали распространять в групповых чатах в мессенджерах.

В сообщениях говорится о том, что в детские сады от каждой группы необходимо закупить по четыре мешка с песком.

- Стандартный мешок, на окна. На случай войны, будет ходить комиссия с проверками, - утверждают пользователи.

Родители воспитанников обратились к руководителю департамента информационной политики Краснодара Павлу Лаврентьеву. Как оказалось, распространяемые сообщения – фейк.

- Сейчас некоторые истеричные личности рассылают сообщения с якобы распоряжением купить 4 мешка песка для детского сада (на случай войны!). Эти люди будут наказаны за распространение паники и недостоверной информации, - написал Павел Лаврентьев в своем telegram-канале.