Пес забрался под крыльцо, но сам выбраться не смог Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели вытащили собаку из-под крыльца многоэтажки. Пса заметили прохожие, которые вызвали экстренную службу.

Животное забралось под крыльцо многоквартирного дома по улице Герцена. Позже собака попыталась выбраться самостоятельно, но не смогла.

- Спасатели выехали на улицу Герцена и при помощи гидравлического инструмента и добрых рук спасателей извлекли собаку из заточения, - написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем telegram-канале.