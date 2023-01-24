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НовостиОбщество24 января 2023 11:46

В Новороссийске спасатели вытащили собаку из-под крыльца многоэтажки

Пес не смог выбраться самостоятельно
Светлана ОВДЕЙ
Пес забрался под крыльцо, но сам выбраться не смог Фото: t.me/alekseioderov

Пес забрался под крыльцо, но сам выбраться не смог Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели вытащили собаку из-под крыльца многоэтажки. Пса заметили прохожие, которые вызвали экстренную службу.

Животное забралось под крыльцо многоквартирного дома по улице Герцена. Позже собака попыталась выбраться самостоятельно, но не смогла.

- Спасатели выехали на улицу Герцена и при помощи гидравлического инструмента и добрых рук спасателей извлекли собаку из заточения, - написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем telegram-канале.