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НовостиОбщество24 января 2023 12:09

Бастрыкин запросил доклад расследования дела о выселении пенсионерки из дома в Краснодаре из-за долга родственницы

Женщина пожаловалась на проблемы с домом
Светлана ОВДЕЙ
Расследование продолжается Фото из архива КП

Расследование продолжается Фото из архива КП

Александр Бастрыкин запросил доклад расследования дела о выселении пенсионерки из дома в Краснодаре. 80-летняя женщина может остаться без жилья из-за долга родственницы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Женщину пытаются выселить из квартиры из-за долга ее родственницы в микрокредитной организации. По словам пенсионерки, на основании решения суда ее жилье переписали на юрлицо и продали физическому лицу. При этом хозяйка ничего не подписывала и не получала повесток в суд. Но угрозы о выселении продолжались.

В СУ СКР по краю организовали доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить подробный доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела и по доводам, изложенным потерпевшей стороной, - сообщили в пресс-службе СК РФ.