Девять тонн партии лекарства вернули из порта Новороссийска в США Фото: Олег ЗОЛОТО

Девять тонн партии лекарства вернули из порта Новороссийска в США. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора.

Партию препарата доставили из США в Московскую область. В регистрационном удостоверении и на маркировках был указан производитель. При этом в предоставленных копиях сертификатов анализа, выданных разработчиком, отсутствует информация о заводе, выпускающем лекарство. Это не позволило проверить, выданы ли документы на завезенное средство.

- Кроме того, не предоставлен оригинал документа, подтверждающего качество и безопасность лекарственного средства, выданного предприятием-изготовителем, и на пакетах с лекарственным средством отсутствуют даты выработки, в связи с чем также невозможно провести идентификацию информации, заявленной на упаковках и указанной в копиях сертификатов анализа, - уточнили в Южном управлении Россельхознадзора.

По законодательству Евразийского экономического союза в области ветеринарии 20 января было решено вернуть груз.