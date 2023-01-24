На Кубани осудили бывших полицейских за подделку доказательств

Подсудимые вину не признали Фото: кадр из видео

На Кубани озвучили приговор двоим бывшим полицейским. Их обвиняли в подделке доказательств, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Артур Баилов занимал должность замначальника отдела дознания ОМВД по Темрюкскому району, а Александр Алаев - дознавателя отдела дознания. В июле 2017 года в дежурной части отдела зарегистрировали сообщение о выявлении на посту ДПС «Ильич» автомобиля с полуприцепом, которой перевозил более 30 000 литров алкоголя без сопроводительных документов.

Проводить проверку поручили Алаеву, который отправил изъятый автомобиль на специальную стоянку. В октябре 2017 года при осмотре машины выяснилось, что в кузове вместо 30 тысяч литров находится чуть более 19 000 литров. Узнав об этом, Баилов решил подделать доказательства.

- Он дал незаконное указание подчиненному Алаеву внести ложные сведения в протокол осмотра, исправив в его тексте количество 31 500 литров на 19 140 литров, что тот и сделал, тем самым исказив действительное содержание протокола следственного действия, зная, что он является доказательством по уголовному делу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов по краю.

Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками регионального УФСБ, а расследование - СУ СКР по краю. В суде бывшие полицейские вину не признали, но она была доказана.

Так, Баилову назначили 2,5 года лишения свободы условно, Алаеву - 2 года условно.

- Обоим запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти в правоохранительных органах сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.