Самозанятый платит всего 4% от полученных доходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

300 тысяч человек в день регистрируются на Кубани в качестве самозанятых. Об этом сообщили в УФНС России по Краснодарскому краю.

- Ежедневно 300-400 жителей края регистрируются в качестве самозанятых. Такого всплеска практически нет нигде в России, - рассказала радио «КП» начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Краснодарскому краю Евгений Щербаков. – Один из наиболее важных критериев: регистрация очень проста. И это, прежде всего, - легализация всей трудовой деятельности гражданина, нахождение его в статусе исправного налогоплательщика и возможность получения кредитов и каких-то социальных выплат. Соответственно, это и вклад в развитие экономики страны.

Напомним, самозанятый платит всего 4% от полученных доходов. И работать так выгоднее, чем, например, открывать ИП.