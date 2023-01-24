Новый IT-парк в Краснодаре планируют достроить к 2025 году

Глава региона обсудил строительство IT-парка с инвестором Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре продолжается строительство нового IT-парка. Глава региона Вениамин Кондратьев обсудил с инвестором проекта работы на объекте.

Соглашение о строительстве IT-парка подписали в 2021 году на Петербургском экономическом форуме. По проекту площадь помещений составит 20 тысяч квадратных метров. В настоящее время на участке возвели первый этаж и подвели электричество.

Инвестиции в строительство превысили 300 миллионов рублей. Уточняется, что с 2021 года их объем и площадь проекта увеличили. Сейчас работы идут по графику, а завершить их запланировано к 2025 году.

В IT-парке оборудуют бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру, площадку для подготовки специалистов цифровых технологий.

- Новый IT-парк станет одним из ведущих инновационных центров на Юге России. Объединит порядка 500 талантливых специалистов, которые будут разрабатывать IT-продукты и запускать их в производство, - отметил Вениамин Кондратьев. - Это позволит краю стать еще более инвестиционно-привлекательным.

Кроме того, на встрече обсудили создание в крае беспилотников. Сейчас в регионе разрабатывают дроны для сельского хозяйства, экологического мониторинга, энергетической инфраструктуры, нефтегазового сектора и нужд СВО.

– Сегодня важно не только создать площадку для сборки дронов, но и наладить выпуск электронных комплектующих для них в промышленных масштабах, - отметил глава региона.