Проект гостиничного комплекса в Лазаревском районе Фото: пресс-служба администрации Сочи

Гостиничный комплекс в Лазаревском районе Сочи сдадут в третьем квартале 2023 года. Строительство первой очереди завершается, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Новый гостиничный комплекс возводят на месте недостроенного пансионата в микрорайоне Лоо. На первом этапе работ будут созданы 110 постоянных, по 50 сезонных рабочих мест и 450 гостиничных номеров.

Второй этап строительства запланирован на 2026-2027 годы. По проекту в гостиничном комплексе увеличат количество номеров до 839 и создадут 137 новых рабочих мест. А на территории площадью около 10 гектаров появятся спортивный клуб и конференц-зал.

- Реализация инвестиционного проекта позволит значительно повысить уровень сервиса в Лоо, что выгодно и городу, и местным жителям, и туристам. Необходимо продумать транспортную логистику для беспрепятственной доставки отдыхающих на пляж и обратно, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, посетивший объект.

Кроме того, инвестор проекта поможет в развитии микрорайона Лоо. Так, на улице Енисейской проложили тротуар протяженностью почти 800 метров. Запланировано заменить остановки, построить ливневки, уложить асфальт и установить детскую площадку. В первую очередь, в программе комплексного развития курорта до 2030 года вынесены берегоукрепительные работы на пляжах.