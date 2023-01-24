На Кубани почтили память казаков, погибших в годы политических репрессий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани почтили память казаков, погибших в годы политических репрессий. Мероприятия прошли во всех краевых казачьих обществах, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского в Краснодаре прошла панихида. Участники мероприятия у мемориального комплекса «Расстрельный угол» возложили венки и цветы, почтили память погибших минутой молчания и поучаствовали в молебне.

Кроме того, более чем в пяти тысячах казачьих классов, 76 школах и семи казачьих кадетских корпусах провели классные часы и беседы с казаками-наставниками, посвященные Гражданской войне.

– В этот траурный для всех казаков день, когда во всех храмах Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии проходят службы по невинно убиенным казакам и членам их семей, мы отдаем дань памяти тем, кто стал жертвами трагических событий времен братоубийственной гражданской войны. Мы делаем это также, чтобы помнить о прошлом и никогда не допускать такого в будущем, - отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Это было страшное время, которое унесло жизни сотен тысяч человек.