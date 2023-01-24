Заработала новая система рассрочки оплаты покупок

Владельцы кредитной «Карты возможностей» от ВТБ смогут оплачивать покупки не сразу, а на протяжении некоторого срока (вплоть до одного года). При этом с использованной суммы не будут взиматься проценты.

Такое правило уже действует для тех, кто позаботился о своевременном и простом дистанционном подключении услуги. Из дополнительных трат - только комиссионный сбор за оформление, срок можно выбрать самостоятельно, а о процентах забыть.

- У каждого третьего россиянина есть кредитная карта, что делает ее самым популярным форматом пользования заемных средств. При этом 28% пользователей этого продукта не успевают погасить задолженность в льготный период и оплачивают банкам проценты. ВТБ в новом году продолжает улучшать условия для пользователей кредитной «Карты возможностей». Благодаря рассрочке на покупки по карте клиенты смогут фактически беспроцентно пользоваться средствами, а также выбирать комфортный размер платежа и срок погашения долга. Новый сервис позволит приобрести необходимые вещи сегодня и оплатить несколькими платежами без обременения для семейного бюджета, – считает Анастасия Подойницына, исполняющая обязанности начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

По прогнозам, в наступившем году кредитки все чаще будут замещаться рассрочкой от банков. Не сразу, постепенно. А сегодня оформить кредитную «Карту возможностей» можно, например, на базе национальной платежной системы «Мир». И, кроме основного преимущества, пользоваться кешбэком и скидками от партнеров данной программы.