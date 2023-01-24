Средства предоставляют на три года под 1% Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани двум производителям мебели одобрили 36,8 млн рублей льготных займов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, экспертный совет краевого Фонда развития промышленности одобрил рассмотрел заявки промпредприятий из Усть-Лабинска и Краснодара. Уточняется, что производители получат средства на три года под 1% годовых.

Предприятию из Усть-Лабинска предоставят 30 млн рублей на инвестпроект фабрики по производству кресел для театральных залов, оснащения сцены и мебели для холлов. Соглашение о строительстве подписали на выставке в Ташкенте в 2021 году.

На средства займа закупят материалы и комплектующие. Отмечается, что производитель возведет фабрику на площади, где ранее находилось обанкротившееся предприятие.

- Уже восстановлено административное здание, введены в эксплуатацию первые цеха. С выходом на проектные мощности фабрика будет выпускать до 180 тысяч кресел в год, создадут более 200 рабочих мест, - отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.

Льготный заем также одобрили производителю мебели из Краснодара. Предприниматель получит 6,8 млн рублей на покупку оборудования и сырья для выпуска кухонных гарнитуров и корпусной мебели.