Краснодарскому ветерану Валентину Колбикову исполнилось 100 лет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарскому ветерану Валентину Колбикову исполнилось 100 лет. Временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник передал юбиляру приветственный адрес главы региона Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Валентин Колбиков - ветеран Великой Отечественной войны, лауреат государственной премии в области науки и техники, кандидат технических наук и почетный член Российской академии естественных наук и действительный член Российской горной академии.

На его счету медали «За победу над Германией», «Изобретатель СССР», почетный знак Академии наук РФ за заслуги в области науки и экономики. Валентин Колбиков более 60 лет посвятил работе в нефтегазовой отрасли.

- Вы внесли неоценимый вклад в развитие кубанской и российской науки. Ваши исследования и изобретения по праву отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами. Примите слова искренней благодарности за ратный труд в годы Великой Отечественной войны, пример подлинного мужества, стойкости и преданности Родине, - поздравил ветерана Вениамин Кондратьев. - Самого глубокого уважения достойна Ваша многолетняя общественная деятельность и забота о воспитании целой плеяды учеников и последователей.