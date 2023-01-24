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НовостиКарта Кубани24 января 2023 15:11

В Анапе двое мужчин избили прохожего битой и отобрали смартфон

Им грозит до семи лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе двое мужчин избили прохожего битой во дворе многоэтажки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе двое мужчин избили прохожего битой во дворе многоэтажки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе двое мужчин избили прохожего битой и отобрали смартфон. Инцидент произошел в районе улицы Протапова.

- В полицию Анапы обратился местный житель. Он пояснил, что неизвестные ему мужчины во дворе многоквартирного дома избили его. В том числе они нанесли удары битой и похитили телефон стоимостью 6 тысяч 500 рублей, - сообщили в отделе МВД России по городу.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 39-летний и 34-летний ранее не судимые жители Армавира.

На данный момент мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.