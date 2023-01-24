В Славянском районе отремонтировали подстанцию «Петровскую»

Работы провели специалисты компании «Россети Кубань» в рамках инвестиционной программы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Славянском районе завершили реконструкцию подстанции «Петровская». Работы провели в рамках инвестиционной программы. Электрики заменили устаревшие трансформаторы, установили основную и резервную защиту трансформаторов и смонтировали устройства связи и телемеханики.

– Благодаря реконструкции повысилась надежность энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса, больницы, школ и детских садов. Также проведенные работы обеспечили возможность для технологического присоединения новых потребителей, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

В модернизации подстанции «Петровская» было использовано современное оборудование отечественного производства.