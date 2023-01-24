В Адыгее нашли сбежавшую три дня назад из дома в Челябинске 15-летнюю школьницу

В Адыгее нашли сбежавшую школьницу. Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74
В Адыгее нашли сбежавшую из дома в Челябинске 15-летнюю школьницу. Девочку разыскивали с 21 января. Ее объявили в розыск.
- Школьница передвигается в сторону Краснодарского края. Она едет на машине Hyundai, - сообщил паблик «Легион-СПАС».
Уточняется, что полицейским удалось получить доступ к соцсетям девочки. Они установили, что подросток едет к своему знакомому по переписке.
Оказалось, что школьница добралась до Адыгеи с помощью известного сервиса по перевозке пассажиров. Там ее обнаружили сотрудники полиции.
На данный момент решается вопрос об отправке 15-летней девочки домой.