В Краснодаре к осени 2023 года сдадут первую школу в поселке Российском

Вице-губернатор Анна Минькова в рамках рабочего визита посетила новые социальные объекты Прикубанского округа Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В краснодарском поселке Российском к будущему учебному году откроется школа. Это будет первое общеобразовательное учреждение в микрорайоне. Теперь власти города думают о том, как привлечь в новую школу педагогов. Один из вариантов решения кадровой проблемы – оплата жилья учителям.

– Переполненность учебных заведений – главная городская проблема. На улице Тверской откроется первая в поселке школа на 1500 мест. По проекту объект должен быть завершен к концу 2023 года, но строители наращивают темпы для того, чтобы сдать ее на полгода раньше, – рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Также в поселке идет строительство других социальных объектов. На улице Куликова Поля через год откроется детская поликлиника. Офис врача общей практики на улице Ивана Бовкуна заработает уже весной. Здесь будут оказывать помощь пациентам всех возрастов. Прием будут вести два терапевта, педиатра и фельдшера. В медучреждении также можно будет сдать анализы, сделать УЗИ и ЭКГ.

Это первый этап в разгрузке 13-й поликлиники, которую называют одной из самых переполненных в Краснодаре.