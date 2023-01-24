В Сочи сгорел двухэтажный частный дом

Сначала вспыхнул сарай, затем и жилой дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на улице Троицкой загорелся двухэтажный частный дом. О пожаре свидетели происшествия сообщили спасателям в 18:14. Уже через минуту диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России отправил к месту вызова подразделения спасателей.

- В 18:20 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание частного жилого дома на площади 70 кв. м. В 18:44 пожар был локализован и в 18:56 полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что сначала загорелась хозпостройка. Затем с сарая огонь перекинулся на жилой дом. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и пять единиц техники.