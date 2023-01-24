Самое большое за всю историю наблюдений количество гусей прилетело зимовать на Кубань

Самая массовая зимовка гусей за всю историю наблюдений зафиксирована в «Приазовском». Фото: www.kavkazzapoved.ru

В 2023 году Кубань посетило самое большое количество перелетных птиц за всю историю наблюдений. Научные сотрудники Кавказского биосферного заповедника в середине января произвели подсчет крылатых гостей, которых морозная погода согнала из покрывшихся льдом лиманов на незамерзающую реку Протоку.

- На полях держались многочисленные стаи гусей. Отдельные скопления насчитывали около 5000 особей, а общая численность зимующих гусей, по предварительной оценке, около 13 000 птиц. Из них около 8000 особей – серые гуси, 5000 – белолобые. В одной стае удалось найти 7 краснозобых казарок, занесённых в Красную книгу России. Это наиболее массовая зимовка гусей за все время наших наблюдений с 2019 года, - поделился данными наблюдений старший научный сотрудник заповедника Александр Перевозов.

Днем гуси пасутся на колхозных полях, а ночью прячутся от лис и шакалов в море. Теперь орнитологи обработают сведения о зимующих птицах и смогут понять изменения экологического состоянии водоемов, состава и численности краснокнижных видов пернатых.