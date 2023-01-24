Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 16:45

Самое большое за всю историю наблюдений количество гусей прилетело зимовать на Кубань

На реке Протоке удалось сосчитать 13 тысяч птиц
Евгения ХАЛИКОВА
Самая массовая зимовка гусей за всю историю наблюдений зафиксирована в «Приазовском». Фото: www.kavkazzapoved.ru

Самая массовая зимовка гусей за всю историю наблюдений зафиксирована в «Приазовском». Фото: www.kavkazzapoved.ru

В 2023 году Кубань посетило самое большое количество перелетных птиц за всю историю наблюдений. Научные сотрудники Кавказского биосферного заповедника в середине января произвели подсчет крылатых гостей, которых морозная погода согнала из покрывшихся льдом лиманов на незамерзающую реку Протоку.

- На полях держались многочисленные стаи гусей. Отдельные скопления насчитывали около 5000 особей, а общая численность зимующих гусей, по предварительной оценке, около 13 000 птиц. Из них около 8000 особей – серые гуси, 5000 – белолобые. В одной стае удалось найти 7 краснозобых казарок, занесённых в Красную книгу России. Это наиболее массовая зимовка гусей за все время наших наблюдений с 2019 года, - поделился данными наблюдений старший научный сотрудник заповедника Александр Перевозов.

Днем гуси пасутся на колхозных полях, а ночью прячутся от лис и шакалов в море. Теперь орнитологи обработают сведения о зимующих птицах и смогут понять изменения экологического состоянии водоемов, состава и численности краснокнижных видов пернатых.