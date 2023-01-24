На Кубани будут развивать турмаршруты, событийный и агротуризм

Туристам на Кубани должно быть комфортно и интересно. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2022 году курорты Краснодарского края несмотря на режим «закрытого неба» и недействующие три из четырех аэропортов региона, посетили 17,4 миллионов туристов. Еще более 400 тысяч гостей приехали на Кубань, чтобы провести новогодние каникулы. О развитии внутреннего туризма рассказал глава региона Вениамин Кондратьев во время селекторного совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

– Ежегодно улучшаем уровень сервиса и качество услуг. В Краснодарском крае строят новые гостиницы. Уже запущены 28 новых отелей разной категории звездности и запланировано открытие еще почти 50 объектов. Также уделяем внимание реконструкции санаториев и здравниц, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Также важно, чтобы каждый мог подобрать себе отдых по вкусу и бюджету. На Кубани продолжат развивать событийный и агротуризм. Отдыхающих на берегу Черного моря ждут не только комфортные пляжи, но и экскурсии, посвященные истории региона и виноделия, добавил глава администрации Краснодарского края.