В Усть-Лабинске провели народное голосование и выбрали названия для безымянных скверов

В Усть-Лабинске журналисты выбирали названия безымянным территориям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинске журналисты озадачились большим количеством безымянных общественных территорий и решили взять инициативу в свои руки. Местное издание «Усть-Лабинск Инфо» организовало народное голосование. На суд жителей города предоставили несколько вариантов для городских скверов.

Выбрать новые названия предстояло пяти территориям, которые до этого называли просто – «сквер напротив администрации» или «сквер на перекрестке улиц Красной и Ленина».

- Унылые локации: сквер напротив администрации, сквер на перекрестке улиц Красной и Ленина, территория со световым фонтаном на Ленина 68-70, сквер на Агаркова, возле ж/д вокзала. Так их сейчас называют. Скучно и безлико, согласитесь? Поэтому мы и решили инициировать присвоение названий всем перечисленным территориям, - рассказала редактор издания Инна Григорьева.

Голосование продлилось месяц. Читатели голосовали в соцсетях, а также присылали свои ответы на электронную почту и в смс. В общей сложности в голосовании приняли участие около 5 тысяч человек. Пакет документов с распечатанными результатами будут переданы на рассмотрение администрации города и топонимической комиссии, после чего вопрос о присвоении этих названий будет вынесен на сессию Усть-Лабинского городского Совета.