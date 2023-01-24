Курорт «Новая Анапа» привлечет на Кубань дополнительно 5 млн туристов

Всероссийский семейный курорт "Новая Анапа" станет самым масштабным проектом в России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Круглогодичный курорт "Новая Анапа» позволит привлечь в Краснодарский край 5 млн туристов, рассказывает ТАСС. Такие прогнозы прозвучали на совещании у президента России Владимира Путина. Новая курортная территория расположится на 1,6 тыс. га, которые сейчас пустуют.

- Этот проект активно стартует, спасибо за вашу поддержку. Курорт, конечно, привлечет большое количество туристов. Вы нам ставили показатель 10 млн туристов на пляжный туризм. Половину этим проектом закроем, остальное - продолжаем работать, - рассказал Дмитрий Чернышенко.

«Новую Анапу» называют самым масштабным проектом в истории России. Ожидается, что проект позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров и дать региону тысячи новых рабочих мест.