Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 января 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть жителей Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом останутся без электроэнергии. Ограничения продлятся с 07:00 до 20:00 и коснутся обитателей села Голицыно и поселков Сергей-Поле, Лазаревское, Дагомыс и Уч-Дере.

Не будет света на улицах Батайская, Тернопольская, Тбилисская, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская, Форелевый, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Жемчужная, Взлетная, Мира, Каспийская, Красная горка, Тюльпанов, Новогорная, Энергетиков, Верховская и Измайловская.

Также придется смириться с временными неудобствами владельцам жилья на улицах Измайловская, Цурюпы, Тельмана, Виноградная д.38, Чапаева, Параллельная, Титова, Севастопольская, Невская 50а, Кубанская, Нагорная, Абовяна, Целинная, Славы, Семашко, Барановское Шоссе, Говорова, Калараш, Победы и Аэродромная.

Также в зону отключения электроэнергии попадут переулки Садовый, Саратовский, Калиновый, Каменный, Грибной, Веерный, Калиновый, Ясельный, Агрономический, Хрустальный, Южный, Грушовый, Абовяна, Совхозный, Табачный, Теневой 43, 45, Овощной и Аэродромный.

Возможно ограничение подачи электроэнергии в садовые товарищества «Эдельвейс», «Дружба» и «Зефанос-4».