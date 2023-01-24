В Лабинске вторые сутки ищут таинственно пропавшую девушку

Родные просят сообщить информацию о месторождении девушки. Фото: "Лиза Алерт".

Родные Светланы Савиновой просят помощи в поиски девушки. Еще 24 января 20-летняя девушка ушла из дома в Лабинске и больше на связь с родственниками не выходила.

- Светлана худощавого телосложения, рост 160 см, волосы у нее русые, а глаза карие, - сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Известно, что девушка была одета в бежевую куртку, болотно-белую полосатую кофту и синие джинсы. На ногах у Светланы в день исчезновения были черные кроссовки. Девушка нуждается в медицинской помощи.