Ансамбль «Коханочка» из Краснодара завоевал призы на Всероссийском конкурсе-фестивале

Краснодарский ансамбль «Коханочка» завоевал призы на Всероссийском конкурсе-фестивале «Италмас приглашает». Фото: krd.ru

Краснодарский ансамбль «Коханочка» завоевал призы на Всероссийском конкурсе-фестивале «Италмас приглашает». Этот фестиваль прошел в Удмуртии при финансовой поддержке президентских грантов. Танцоы из станицы Елизаветинской завоевали два диплома лауреата I степени и единовременную денежную стипендию. Средства будут направлены на развитие творческой деятельности.

- Также краснодарский коллектив был удостоен специального приза – возможность постановки танцевального номера от одного из членов жюри, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Образцовый художественный ансамбль Сельского дома культуры и спорта станицы Елизаветинской представил парный танец черноморских казаков «Полька Ойра» и танец линейных казаков «Казачий пляс». Они стали лучшими среди 200 юных артистов из девяти школ-студий, которые приехали на фестивали со всей России.