В Новороссийске высадили голубые ели

В центре Новороссийска стало больше деревьев. фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

В Новороссийске прошла экологическая акция, благодаря которой в центре города стало больше деревьев. В сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Советов и Свободы эко активисты высадили пять голубых елей.

- Уходные работы за насаждениями будет производить МБУ «Центр озеленения и благоустройства», - уточнили в мэрии города-героя.

Подобные акции в Новороссийске проводят регулярно. В ноябре 2022 года у здания ДК «Кубань» появились 30 саженцев деревьев и кустарников, среди которых яблони, груши и самшит