В Новороссийске пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

27 января вспоминают блокаду Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске отдадут дань памяти одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда. В 79-ую годовщину со дня снятия блокады жители Новороссийска присоединятся ко Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

- Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, абсолютное большинство из них умерли от голода, - рассказали в администрации Новороссийска.

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» станет небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде. Участники акции получат символический кусочек хлеба и памятку с описанием.

Волонтеры будут раздавать жителям блокадный хлеб на специально оборудованных точках 26 и 27 января с 10:00 до 12:00.