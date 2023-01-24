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НовостиОбщество24 января 2023 20:47

В Новороссийске пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

27 января 2023 года исполняется 79 лет со дня снятия блокады Ленинграда
Евгения ХАЛИКОВА
27 января вспоминают блокаду Ленинграда.

27 января вспоминают блокаду Ленинграда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске отдадут дань памяти одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда. В 79-ую годовщину со дня снятия блокады жители Новороссийска присоединятся ко Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

- Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, абсолютное большинство из них умерли от голода, - рассказали в администрации Новороссийска.

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» станет небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде. Участники акции получат символический кусочек хлеба и памятку с описанием.

Волонтеры будут раздавать жителям блокадный хлеб на специально оборудованных точках 26 и 27 января с 10:00 до 12:00.