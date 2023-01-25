Сочи занял первое место по исполнению бюджета среди городов Кубани

Всего в Сочи поступило 24,7 млрд рублей за 2022 год. Фото: администрация курорта

Сочи стал лучшим городом Кубани по исполнению бюджета в 2022 году. Исследование проводило региональное министерство финансов и экономики. Доходы составили 12,9%. По сравнению с 2021 годом прирост составил 16%.

– В прошлом году был внедрен новый подход к управлению финансами: своевременное перераспределение средств и согласование закупочных документов, значительное сокращение времени выхода на торги позволили обеспечить исполнение бюджета 2022 года на 97%, - заявила первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, обеспечение бюджета увеличилось в три раза. Сочи было выделено 4,9 млрд рублей на реализацию пяти нацпроектов. В строительной отрасли курорта доходы выросли в 2,9 раза. Всего в Сочи поступило 24,7 млрд рублей за 2022 год.