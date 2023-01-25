Мужчины пробирались в квартиры, подбирая ключ Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре воры-домушники обокрали квартиры на 400 тысяч рублей. На двоих мужчин заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница квартиры по улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные, подобрав ключ, пробрались в жилье и вынесли ноутбук с телевизором.

Позже полицейские задержали 43-летнего и 45-летнего местных жителей, причастных к краже. Как выяснилось, мужчины пробирались еще в три квартиры по улицам Садовой в Пашковском микрорайоне, проезде Заречном и в поселке Лорис. Подозреваемые вынесли ювелирные украшения и ноутбук.

Похищенную технику мужчины успели продать на одном из рынков. Ущерб всем хозяевам превысил 400 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время задержанные находится в заключении под стражей.