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НовостиОбщество25 января 2023 4:36

Отель в сочинском поселке Лоо построят за 1 млрд рублей

Мэр Сочи обсудил с инвесторами реализацию проекта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте появится 450 мест размещения и более 100 новых вакансий для сочинцев. Фото: администрация Сочи

На курорте появится 450 мест размещения и более 100 новых вакансий для сочинцев. Фото: администрация Сочи

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи построят современный отель. Мэр города Алексей Копайгородский встретился с инвесторами на стройплощадке для обсуждения реализации проекта.

К слову, первую очередь построят уже до конца 2023 года. Благодаря этому на курорте появится 450 мест размещения и более 100 новых вакансий для сочинцев.

- Важно, что заключен договор с российским туроператором, он будет управлять комплексом и обучать персонал на базе университетов нашего города, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, когда завершат строительство второй очереди отели, номерной фонд и число рабочих мест увеличится в два раза.