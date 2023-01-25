Чемпионат ЮФО по настольному теннису проходит в Адыгее

Состязания проходят на спортивной арене Адыгейского госуниверситета.

В Майкопе проходит чемпионат ЮФО по настольному теннису. На соревнование приехали более 100 спортсменов из Адыгеи, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Состязания проходят на спортивной арене Адыгейского госуниверситета.

- В рамках чемпионата ЮФО по настольному теннису состоятся командные соревнования мужчин и женщин, одиночные соревнования мужчин и женщин, и состязания смешанного парного разряда, - сообщили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в соревнованиях принимают участие мужские и женские команды. По итогам турнира отберут по одной команде. По результатам личного первенства в финал чемпионата ЮФО по настольному теннису попадут пять мужчин и пять женщин.