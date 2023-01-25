Мэр Майкопа ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире

Местные жители могут задать свои вопросы. Фото: администрация Майкопа

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов проведет прямой эфир. Во время трансляции глава города сможет ответить на все интересующие вопросы местных жителей. Эфир будет проходить 2 февраля в 11:00 часов.

- В ходе эфира ответим на ваши вопросы и обсудим социально-экономическое развитие города, включая вопросы благоустройства, ремонта дорог, ЖКХ, транспорта, образования, спорта и культуры, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", местные жители могут задать свои вопросы через портал «Госуслуги» по ссылке.