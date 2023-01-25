Азамат Хачмамук Фото: пресс-служба администрации Адыгейска

Азамат Хачмамук вступил в должность главы Адыгейска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, избрание нового главы состоялось на сессии городского Совета народных депутатов. Путем тайного голосования участники единогласно выбрали Азамата Хачмамука.

Церемония вступления в должность состоялась 24 января.

- Поздравляю с этим важным событием! Уверен, прежний опыт Азамата Шамсудиновича на посту главы Теучежского района послужит хорошей основой для дальнейшей эффективной работы на благо жителей Адыгейска, - поздравил Азамата Хачмамука глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

После церемонии вступления в должность мэра Адыгейска Азамат Хачмамук вместе с Муратом Кумпиловым и экс-главой Адыгейска Махмудом Тлехасом посетили мемориальный комплекс «Победа» и прилегающую лесопарковую зону.

Здесь планируют создать новую территорию отдыха благодаря победам Адыгейска во Всероссийском конкурсе по отбору лучшего проекта создания комфортной городской среды в малых городах.