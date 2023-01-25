В Сочи оказывают помощь вернувшимся участникам спецоперации

Мэрия Сочи выделила уже более 14 миллионов рублей для помощи семьям бойцам СВО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский дал поручение оказывать помощь вернувшимся участникам спецоперации. В Координационный совет поступали заявки, связанные с компенсацией расходов на лечение.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация оказала помощь в сборе необходимых документов на выплаты. К слову, мэрия Сочи выделила уже более 14 миллионов рублей для помощи семьям бойцам спецоперации.

- Продолжаем оказывать всестороннюю адресную поддержку семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, за каждой закреплен наш сотрудник, который ежедневно в телефонном режиме общается и узнает первоочередные потребности родных наших защитников, - заявила заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, за помощью местные жители могут обратиться в Координационный Совет по адресу: ул. Советская, 26 с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница – суббота). Телефон: 8-918-132-13-60.