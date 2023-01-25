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НовостиОбщество25 января 2023 5:03

В Сочи оказывают помощь вернувшимся участникам спецоперации

Данное поручение дал глава города Алексей Копайгородский
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэрия Сочи выделила уже более 14 миллионов рублей для помощи семьям бойцам СВО.

Мэрия Сочи выделила уже более 14 миллионов рублей для помощи семьям бойцам СВО.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский дал поручение оказывать помощь вернувшимся участникам спецоперации. В Координационный совет поступали заявки, связанные с компенсацией расходов на лечение.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация оказала помощь в сборе необходимых документов на выплаты. К слову, мэрия Сочи выделила уже более 14 миллионов рублей для помощи семьям бойцам спецоперации.

- Продолжаем оказывать всестороннюю адресную поддержку семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, за каждой закреплен наш сотрудник, который ежедневно в телефонном режиме общается и узнает первоочередные потребности родных наших защитников, - заявила заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, за помощью местные жители могут обратиться в Координационный Совет по адресу: ул. Советская, 26 с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница – суббота). Телефон: 8-918-132-13-60.