25 января отмечается День российского студенчества Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил молодежь региона с Днем студента. Вениамин Кондратьев обратился к учащимся в своем telegram-канале.

Ежегодно вузы Краснодарского края принимают тысячи первокурсников. Как отметил глава региона, годы учебы считаются самым насыщенным событиями и эмоциями временем, полным оптимизма, планами на будущее и решимостью их воплощения.

- Поздравляю молодых, креативных и целеустремленных жителей края с Днем российского студенчества! Желаю на долгие годы сохранить эту жажду знаний и научного поиска, смелость в творчестве, веру в себя и крепкую студенческую дружбу. Успехов, новых открытий и достижений! – поздравил Вениамин Кондратьев.

Сейчас в высших учебных заведениях обучаются более 100 тысяч студентов, еще около 29 тысяч - в колледжах и техникумах. Почти 120 тысяч учащихся насчитывается в учреждениях СПО. А штат педагогов по всех учебных заведениях достигает 13 тысяч человек.