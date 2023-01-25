Краснодар утром 25 января накрыл густой туман Фото: кадр из видео

На Краснодар 25 января опустился густой туман. Белая пелена накрыла город ранним утром.

Образовавшуюся в краевом центре дымку заметили и водители, и пешеходы. Из-за густого тумана видимость на дорогах Краснодара значительно снизилась.

О туманах и гололеде жителей Краснодара и края предупредили синоптики. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах.

- Ожидается переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбики термометров днем достигнут +2…7°, местами в южной половине края до 9°. В горах ночью температура воздуха составит -1…+4°.

- На Черноморском побережье ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 8…13°, - уточнили синоптики.