Мэрия Сочи взыскивает в суде почти 600 млн рублей с застройщика ЖК

Администрация Сочи заявила в суд об убытках на сумму 598 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Сочи собирается взыскать с компании «Фишт» 600 миллионов рублей. Организация выступала застройщиком ЖК «Огни Сочи» в переулке Дагомысском, 18.

- Администрация Сочи заявила в суд об убытках на сумму 598 миллионов рублей, ответчиком по иску выступает ООО «Фишт», - сообщили на сайте картотеки арбитражных дел.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, иск принят Арбитражным судом Краснодарского края. Первое заседание назначено на 6 марта.

К слову, администрация курорта выдавала разрешение на строительство двух 20-этажных домов. Документ вступил в силу в январе 2015 году, а срок действия закончился в декабре 2018 года.