В Геленджике строительство яхтенной марины оценили в 100 млрд рублей

В Геленджике озвучили сумму строительства яхтенной марины. Комплекс береговой структуры в морском порту и многофункциональный рекреационный комплекс оценили в 100 млрд рублей. Об этом «РБК Краснодар» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Срок реализации проекта установлен на 2018-2027 годы. Сейчас специалисты возводят Южный мол и Северный мор, причалы и проводят берегоукрепление. Работы на береговой части находятся на стадии проекта.

В декабре 2022 года в Геленджике приняли Стратегию социально-экономического развития Геленджика курорта. Многофункциональный рекреационный комплекс вошел в число приоритетных инвестпроектов в сфере туризма.