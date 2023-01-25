Глава Кубани рассказал о 80-й годовщине освобождения Белоглинского и Лабинского районов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани рассказал об освобождении Белоглинского и Лабинского районов. Со времен подвига советских солдат прошло уже 80 лет.

- Немецко-фашистских захватчиков прогнали с территории Белоглинского и Лабинского районов 25 января 1943 года. За время оккупации местным жителям пришлось пережить голод, пытки, а также душегубки. Были убиты и замучены около 6 тысяч человек. В основном это были женщины, старики, дети, - сообщил Вениамин Кондратьев.

1 августа 1942 года немецкие войска вошли в Белую Глину. Они установили жесткий оккупационный режим. От рук врага погибло более 3,5 тысяч человек.

Лабинский район был оккупирован фашистами в августе 1942 года. Его освободили в январе 1943 года. За этот период было уничтожено 2,5 тысячи человек.