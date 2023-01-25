Бактерицидные камеры установили в районной больнице Курганинска

В камерах хранятся простерилизованные медицинские инструменты. Фото: администрация региона

В районной больнице Курганинска установили новые бактерицидные камеры. Благодаря ним в медицинском учреждении сохранится высокий уровень стерильности. Оборудование закупили по нацпроекту. В камерах хранятся простерилизованные медицинские инструменты.

– К стерильности инструментов и материалов в больницах предъявляют высокие требования. От этого зависит безопасность пациентов, - заявила главный врач Курганинской ЦРБ Татьяна Накиб.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря камерам инструменты всегда готовы к использованию.