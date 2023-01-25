В 2023 году запланировано получить 1,6 млн тонн молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Краснодарский край на 4% увеличит производство молока в 2023 году. Об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка по итогам участия в XIV Съезде Национального союза производителей молока в Москве.

Так, в 2022 году в регионе увеличили объем производства с 1,5 млн тонн до 1,6 млн тонн. Отмечается, что показатели удалось нарастить за счет пополнения поголовья дойного стада, замены низкопродуктивного поголовья коров, оздоровления и господдержки.

- К 2030 году регион должен получать ежегодно не менее 2,1 млн тонн молока. План на 2023 год - 1,6 млн тонн, - отметил замглавы региона.

В настоящее время в общероссийском рейтинге Кубань находится на третьем месте по объемам произведенного молока в хозяйствах всех категорий и второе место - в промышленной отрасли.

Всего в крае насчитывается 57 предприятий, которые выпускают 79% цельномолочной продукции в ЮФО. За год они способны переработать более 2,5 млн сырья.