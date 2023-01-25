Памятник Владимиру Высоцкому покрасили в парке Сочи

Волонтеры очистили близлежащую территорию и покрасили памятник. Фото: личный архив волонтеров

В нацпарке Сочи рядом с рекой Агура находит памятник Владимиру Высоцкому. Волонтеры решили привести в порядок территорию перед днем рождения поэта. Владимиру Высоцкому 25 января могло исполниться 85 лет.

Памятник Высоцкому до покраски. Фото: личный архив волонтеров

Волонтеры очистили близлежащую территорию и покрасили памятник. Всего было 10 добровольцев. Они собрали 24 мешка мусора, три из которых - бутылочный пластик.

- Особо негативно засорение вдоль берега реки - ведь она несет мусор в море. Важно рассказывать людям, к чему ведет бездумное обращение с отходами, и что в наших общих руках благополучие дома, в котором мы живем, - рассказали волонтеры.