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НовостиОбщество25 января 2023 8:02

Мурат Кумпилов поздравил молодежь Адыгеи с Днем студента

Глава республики пожелал найти свое место в жизни
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учащихся вузов с праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учащихся вузов с праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В России 25 января отмечается День студента. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учащихся вузов с праздником. По словам Кумпилова, в республики студенты получают качественное образование.

- Мы продолжим создавать все условия, чтобы молодежь Адыгеи имела все возможности получить качественное образование, проявить творческий потенциал, добиться успеха в жизни,- написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал студентам найти свое место в жизни и реализовать все свои идеи. Мурат Кумпилов посоветовал получить большой запас знаний, который пригодится в профессии. Также глава региона пожелал новых побед и свершений.