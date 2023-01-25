Мурат Кумпилов поздравил молодежь Адыгеи с Днем студента

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учащихся вузов с праздником. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В России 25 января отмечается День студента. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учащихся вузов с праздником. По словам Кумпилова, в республики студенты получают качественное образование.

- Мы продолжим создавать все условия, чтобы молодежь Адыгеи имела все возможности получить качественное образование, проявить творческий потенциал, добиться успеха в жизни,- написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал студентам найти свое место в жизни и реализовать все свои идеи. Мурат Кумпилов посоветовал получить большой запас знаний, который пригодится в профессии. Также глава региона пожелал новых побед и свершений.