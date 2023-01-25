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НовостиОбщество25 января 2023 8:13

Глава Адыгеи призвал не жечь костры

Большинство пожаров происходит по вине человека
Мария ЧАЛАЯ
Мурат Кумпилов призвал не допускать неосторожного обращения с огнем

Мурат Кумпилов призвал не допускать неосторожного обращения с огнем

Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Адыгеи призвал не жечь костры. Мурат Кумпилов рассказал жителям республики о тревожной статистике.

- Обращаю внимание руководителей муниципалитетов на важность постоянного контроля за использованием земель. Также определения безопасных участков для сжигания стерни и отходов от лесозаготовок. Кроме того, территории садоводческих товариществ требуют особого отношения, - сообщил глава Адыгеи.

Уточняется, что с начала года в республике произошло больше 170 пожаров. 124 из них были природными.

В большинстве случаев пожары происходят по вине человека. Основной причиной их появления является неосторожное обращение с огнем и несвоевременная очистка территорий.