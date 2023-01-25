Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани ужесточили приговор командиру роты ДПС за 1 млн рублей взяток. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, командир отделения ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Староминскому району получал взятки от сотрудников за покровительство по службе. Подчиненные передавали их лично или переводили на банковские карты его знакомых. Всего мужчина «заработал» с апреля 2019 по октябрь 2021 года более 1 миллиона рублей.

В апреле суд вынес приговор бывшему командиру роты ДПС. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запретили занимать должности на госслужбе на три года.

- Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции представление прокурора удовлетворил и усилил наказание в виде лишения свободы до 4 лет, а также назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.