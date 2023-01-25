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НовостиОбщество25 января 2023 8:39

В Сочи планируют развивать территорию села Волковка

Мэр Сочи обсудил с местными жителями концепцию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь планируют построить новый детский сад. Фото: администрация Сочи

Здесь планируют построить новый детский сад. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили концепцию развития села Волковка. Для этого мэр города Алексей Копайгородский встретился с местными жителями. Здесь планируют построить новый детский сад. Также в селе хотят возвести поликлинику.

- Село Волковка последние 10 лет динамично растет, сегодня здесь живут уже более 3000 человек. Жители в паспорте ТОС просили провести новые сети для уличного освещения – и они уже появилось на большинстве улиц, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в селе построят многофункциональные спортивные площадки. Также дорожники отремонтируют улицу Космическая. Планируется строительство и новых дорог между Волковкой, Барановкой и Верхним Учдере.