В Сочи планируют развивать территорию села Волковка

Здесь планируют построить новый детский сад. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили концепцию развития села Волковка. Для этого мэр города Алексей Копайгородский встретился с местными жителями. Здесь планируют построить новый детский сад. Также в селе хотят возвести поликлинику.

- Село Волковка последние 10 лет динамично растет, сегодня здесь живут уже более 3000 человек. Жители в паспорте ТОС просили провести новые сети для уличного освещения – и они уже появилось на большинстве улиц, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в селе построят многофункциональные спортивные площадки. Также дорожники отремонтируют улицу Космическая. Планируется строительство и новых дорог между Волковкой, Барановкой и Верхним Учдере.