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НовостиОбщество25 января 2023 8:56

В Тбилисском районе Кубани благоустроят парк

Общественную зону приведут в порядок в станице Алексее-Тенгинской
Светлана ОВДЕЙ
Проект благоустройства парка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект благоустройства парка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Парк благоустроят в Тбилисском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты приведут в порядок центральный парк культуры и отдыха в станице Алексее-Тенгинской. На площади более 16,5 тысяч квадратных метров оборудуют детские и спортивные площадки, зону для установки временных аттракционов.

Территорию парка парк оградят, озеленят, сделают освещение и разместят лавочки. Начать работы планируют в апреле, а завершить благоустройство – к началу осени.

Всего на Кубани в 2023 году приведут в порядок более 140 общественных территорий.