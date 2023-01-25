В Сочи осудили россиян, имевших допуск к гостайне, за выезд из страны

Они должны выплатить штраф по 250 тысяч рублей каждый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Сочи рассмотрел уголовные дела в отношении жителя Нижнего Новгорода и жительницы Краснодара. Их обвиняли по статье “Выезд из РФ гражданином, ранее допускавшемся к государственной тайне”. Женщина с мужчиной не имели право выезжать из страны.

- Подсудимые в разное время занимали должности, в рамках работы на которых были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом секретности «Совершенно секретно». После увольнения им были установлены ограничения на выезд за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Однако мужчина в июле 2022 года, а женщина в августе этого же года пересекли границу с Абхазией. Таким образом, они незаконно выехали из России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подсудимые признали свою вину. Они должны выплатить штраф по 250 тысяч рублей каждый.