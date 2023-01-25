В Анапе местный житель украл телефон с кассы самообслуживания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе мужчина украл смартфон с кассы самообслуживания. Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний местный житель.

- В полицию обратилась девушка. Она пояснила, что во время нахождения в магазине кто-то похитил оставленный ею на прилавке кассы самообслуживания мобильный телефон, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Сам телефон изъяли у злоумышленника и возвратили владелице.

На данный момент мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.