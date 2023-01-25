Число транзитных пассажиров увеличится в Сочи летом

Рост турпотока ожидается и на железнодорожном транспорте. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи увеличится количество транзитных пассажиров. Основной поток запланирован во время летнего сезона. Это связано с тем, что сочинский аэропорт остается единственным хабом на юге России. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании правительства.

- Рост турпотока ожидается и на железнодорожном транспорте. К лету будет подготовлено более 13 миллионов свободных мест в поездах, - рассказал Виталий Савельев.

По предварительным данным, резерв продаж в этому году превысит почти на треть показатели 2022 года.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в минтрансе собираются создать до 10 комбинированных маршрутов с использованием разных видов транспорта. Это поможет развивать туризм на юге России.